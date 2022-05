Forti contestazioni per Speranza a La Spezia, folla al grido di 'venduto', 'buffone' e 'assassino'

Un gruppo di contestatori ha accolto a La Spezia il ministro della Salute, Roberto Speranza, arrivato nella città ligure per sostenere il candidato sindaco per il centrosinistra, Piera Sommovigo. Il ministro è stato accerchiato da alcune decine di persone che hanno scandito slogan contro le chiusure, le sospensioni dei professori, il green pass e la campagna vaccinale. "Vergogna", "venduto", "maiale" e "assassino" ha gridato la folla, armata di fischietti per coprire l'intervento di Speranza che avrebbe dovuto parlare all'esterno di un bar nella centrale Corso Cavour. La situazione non è mai trascesa anche grazie all'imponente servizio delle forze dell'ordine. «Nessuna paura, siamo in democrazia e le piazze sono il nostro spazio - ha detto Speranza nel suo intervento - Vengo qui a testa alta perché ho difeso il mio Paese, il diritto alla salute di migliaia di cittadini e oggi a testa alta sostengo un progetto politico per cambiare questa città. Il primo punto essenziale è rafforzare la sanità pubblica, perché questa passa anche dai nostri comuni». Successivamente il ministro lucano si è recato a Genova per sostenere la candidatura a sindaco di Ariel Dello Strologo. Anche nel capoluogo ligure ha trovato la medesima accoglienza: un presidio di protesta davanti alla sala Cap, a Genova. I manifestanti hanno esposto cartelli contro i vaccini e l'uso del Green pass. "Obbligo vaccinale, obbligo criminale", "Speranza, la tua presenza provoca ripugnanza", Speranza restituiscici il nostro lavoro, non siamo ricattabili", "No all'obbligo vaccinale", sono alcuni degli slogan scritti sui cartelli. L'argomento si è poi spostato sulle mascherine a scuola e, rispondendo alla richiesta del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso di rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina nelle aule scolastiche, Speranza si è appellato alle valutazioni della comunità scientifica. «Non sono mai state scelte politiche, sono scelte tecniche che vanno valutate in quanto tali».