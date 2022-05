La decisione del prefetto di Potenza: il derby Rionero-Melfi senza tifosi ospiti

La gara dei play off del campionato di Eccellenza lucana tra Vultur Rionero e Melfi, in programma domenica prossima, 15 maggio, allo stadio "Pasquale Corona" si giocherà senza i tifosi ospiti. La decisione - che ricalca quelle adottate nel corso della stagione per le altre partite di campionato e di Coppa Italia regionale tra le due squadre - è stata presa dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro. In un comunicato diffuso dalla prefettura potentina è sottolineato che "il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, con determina numero 11 del 12 maggio scorso, ha posto all'attenzione dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza di Potenza l'atavica rivalità tra le due tifoserie culminata nei gravi accadimenti del gennaio 2020, in uno scontro violento tra tifosi ultras delle due squadre, con la tragica morte del tifoso vulturino Fabio Tucciariello". Campanaro, "preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato e sentito il questore, ha adottato il provvedimento con il quale ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Melfi".