Lavello, la Fidapa investe sulla persona: «Continuità e innovazione»

LAVELLO- La FIDAPA guarda al futuro, per quanto possa sembrare una visione sempre più sfuocata causa eventi che stanno caratterizzando il periodo storico sociale, la “sfida” che si traduce in una programmazione fatta di azioni che vogliono investire sulla persona che sarà la continuità per il futuro stesso.

Domenica 15 maggio 2022 alle ore 17.00 presso la Sede della Fondazione Opera S. Anna di Lavello si svolgerà l’incontro intitolato “La FIDAPA tra Continuità e Innovazione” per parlare di Statuto, Programmi e Linee guida ma anche per vivere ascoltando le testimonianze delle Presidenti delle Sezioni del Distretto Sud Est, guidato dalla Presidente Distrettuale Maria Nuccio.

La Sezione FIDAPA di Lavello, la Presidente Antonella Sibio, con il Direttivo: Giulia Di Stasi – Vicepresidente, Rosanna Cardone – Tesoriera, Franca Di Francesco – Segretaria, Elisabetta Di Leo ( Past Presidente) coinvolto direttamente nelle relazioni e le Socie hanno voluto fortemente iniziare questo percorso formativo, informativo e soprattutto di confronto.

“Il confronto, dice la Sibio, è essenziale per crescere, per camminare verso l’obiettivo unico che unisce le Donne in FIDAPA e che porta il segno della frase caratterizzante la Federazione “insieme raggiungeremo le stelle” (Lena Madesin Phillips – fondatrice mondiale), parole metaforiche che indicano come l’unione diventa forza e la forza si nutre con la condivisione.

Ospiti le presidenti delle Sezioni di: Venosa - Marirosa Orlando, Apricena – Ida Iafisco, Melfi – Licia Carbone e Rionero – Rosa Spera, oltre alla presenza di Socie fondatrici e Socie che hanno segnato la Storia della FIDAPA.