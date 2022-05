Potenza: la Total firma l'accordo con la lucana Bgas per la vendita del Gpl di Tempa Rossa

"Per la prima volta in Basilicata un operatore del territorio commercializzerà direttamente il gpl (gas di petrolio liquefatto) prodotto nel Centro Olio Tempa Rossa". Lo ha reso noto la stessa compagnia petrolifera, specificando che “il prodotto, di qualità autotrazione, sarà distribuito ad alcune stazioni di servizio lucane e di regioni limitrofe, consentendo loro un risparmio sui costi logistici ed in particolare sui costi di trasporto verso basi alternative quali Brindisi, Taranto e Napoli”. L’accordo con la Bgas srl di Brienza (Potenza), “impegnata nella vendita di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento, è stato firmato oggi nella sede di Potenza di TotalEnergies EP Italia. Il contratto prevede che all’operatore lucano vengano assicurati indicativamente fino a cinque carichi di gpl ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dal prossimo giugno”. “Siamo lieti di aver sviluppato questa partnership commerciale – ha detto il direttore commerciale di TotalEnergies EP Italia, Giulio Mascarucci – con un imprenditore lucano in possesso di tutti i requisiti necessari ad operare in totale sicurezza e professionalità per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gpl. È d’altronde un nostro obiettivo quello di favorire, laddove possibile e in presenza di garanzie di affidabilità, la cooperazione e le sinergie con l’imprenditoria locale per lo sviluppo del territorio in cui operiamo. Grazie al gp. prodotto a Tempa Rossa e all’accordo con Bgas, la Basilicata, che fino a oggi importava gpl esclusivamente dalle regioni limitrofe Campania e Puglia disporrà di una base di approvvigionamento aggiuntiva situata al centro della Regione contribuendo così a diversificare e calmierare le relative fluttuazioni di prezzo”. “Operiamo in questo settore da anni – ha aggiunto l’amministratore unico di Bgas, Antonio Lopardo – e abbiamo tutte le autorizzazioni e le caratteristiche tecniche e logistiche per avviare questa importante attività. Siamo contenti per l’opportunità che ci viene offerta da TotalEnergies di commercializzare direttamente il gpl prodotto a Tempa Rossa. Sono queste, le sinergie che cerchiamo da tempo in Basilicata e che ci permetteranno di penetrare nuovi mercati: infatti, forniremo il carburante non solo a stazioni di servizio lucane e di regioni limitrofe come Campania, Calabria, Puglia e Molise, ma abbiamo intenzione di spingerci anche nel Lazio”.