Pnrr: a Matera circa 2 milioni per i servizi di welfare, la soddisfazione di Piscopiello

Sono quasi 2 milioni di euro destinati alla comunità materana e altri comuni per servizi di welfare. Risorse economiche assegnate grazie a progetti che sono stati ammessi a finanziamento e per i quali si è lavorato all’unisono. Uffici comunali che con professionalità che hanno saputo anche ben tradurre i bisogni di una comunità e che sono resi visibili grazie al lavoro incessante di un terzo settore presente e che esprime qualità e competenza. Obiettivo delle risorse è dare corpo attraverso il Decreto Direttoriale del Ministero Politiche Sociali n. 98 del 9 maggio, sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, Housing temporaneo. E’ peraltro un esempio di coerente gestione territoriale che include e non esclude. Infatti le risorse troveranno attuazione in associazione con gli ambiti territoriali Bradanica Medio-Basento, Metapontino Collina Materana e Val D’Agri, Area Urbana di Potenza. Una intesa che supera campanilismi sterili e diventa proficua grazie ai sindaci che decidono di non parcellizzare le risorse. “Una spinta all’implementazione dei servizi che l’assessorato e il Sindaco stanno perseguendo per favorire inclusione, servizi, e ricordiamo, anche opportunità lavorative attraverso coloro che gestiranno i servizi, terzo settore e imprese sociali” afferma l’Assessore Valeria Piscopiello. “Un ringraziamento anche all’assise comunale dove i consiglieri comunque non fanno mai mancare il loro apporto”, prosegue l’Assessore, “che va sempre letto in ottica propositiva. Abbiamo bisogno di unità se l’obiettivo comune è la comunità materana e lucana in questo caso e il soddisfacimento dei suoi bisogni.”