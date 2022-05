Il 9 maggio al San Mauro di Lavello va in scena Bocci

Ultimo appuntamento della fortunata stagione teatrale 2021-2022, al teatro San Mauro di Lavello, voluta fortemente dai direttori artistici Vidio Carbone e Francesco Cicolella – Officina Spettacolo.

Sulle tavole del San Mauro arriva Marco Bocci e porta in scena, il 9 maggio, sipario 21.30, una storia di amore per la velocità, “Lo Zingaro”, regia di Alessandro Maggi, autore Marco Bonini con Gianni Corsi e Marco Bocci.

Un monologo emotivo ed appassionante che Bocci (lLo Zingaro sono io) racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è pero indissolubilmente legato a un mito dellla formula uno: Hyrton Senna.

Lo Zingaro, non esiste curva dove non si possa sorpassare, cerca se stesso attraverso un legame quasi ossessivo con il grande campione brasiliano, morto ad Imola il 1° maggio del 1994.

Bocci,“Lo Zingaro”, con Senna, ha in comune la passione per i motori, un incidente che ha fatto il 1° maggio di molti anni dopo, senza conseguenze e alcune diapositive, in circolazione, mostrano l’attore vestito da pilota con il casco numero 24, lo stesso di Senna.

Uno spettacolo da non perdere.