Lavello: Giuseppe Pagano a Isernia diventa Padre del folklore

LAVELLO- È stato consegnato a Giuseppe Pagano, consigliere del Gruppo Folk “I F’ST’NIDD” di Lavello, il prestigioso premio “Padri del Folklore – Personalità benemerite della F.I.T.P.” e musici, per la rassegna di musiche, canti popolari ed etnici.

Una rassegna, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Molise, dell’Assessorato regionale Turismo e Cultura e della città di Isernia, organizzata in due giorni che ha registrato la presenza di oltre 270 persone impegnate nel mondo del folklore e proveniente da tutta Italia.

Il premio viene assegnato ogni anno dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari alle figure che si sono distinte nel mondo del folklore e che per decenni sono stati operatori culturali nell’organizzare gruppi folklorici, conducendo ricerche nelle rispettive realtà locali e organizzando eventi culturali e spettacoli nazionali e Internazionali.

A rappresentare la Basilicata, Giuseppe Pagano, forte del suo importante curriculum nel mondo del folklore e della ricerche storiche delle tradizioni e cultura Lucana.

Ottenuto i consensi a livello Regionale e nazionale, è stato insignito “Padre del Folklore” nella cerimonia che si è tenuta a Isernia il giorno 23 Aprile 2022 presso AUDITORIUM UNITÀ D'ITALIA Isernia .

Sabato 7 maggio, alle ore 17:30, ci sarà, presso la sala Consiliare del Comune, il riconoscimento in forma ufficiale.

Al termine dell’ evento ci sarà la possibilità di visitare la sede del GRUPPO FOLK“I F’ST’NIDD” – (ATRIO COMUNALE).