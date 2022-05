Marsico Nuovo avrà un suo museo diffuso

Nuova esperienza culturale per Marsico Nuovo. Diventata città lo scorso anno, sono sempre di più le iniziative che si susseguono nel comune del potentino. Questa volta si tratta di un avviso pubblico per la realizzazione di un museo diffuso del territorio, dell'artigianato e della cultura contadina al fine di promuovere il patrimonio culturale, artigianale e paesaggistico.

«L'intervento prevede che i cittadini, le associazioni o altre figure, propongano un edificio o un solo locale presente nell’edificio che contiene o possa contenere una sede espositiva riguardante momenti e temi specifici della realtà culturale, artigianale e ambientale del territorio che rappresentino un'esperienza per il visitatore. Allo stesso modo i cittadini, le associazioni o altre figure, possono mettere a disposizione oggetti, utensili, macchine o qualsiasi elemento riguardante momenti e temi specifici della realtà culturale, artigianale e ambientale del territorio che possono essere esposti nelle sedi proposte». L’obiettivo è quello di creare un elenco di edifici o locali che possano contenere una sede espositiva; si vuole realizzare, inoltre, un secondo elenco nel quale siano contenuti oggetti, utensili, macchine o qualsiasi elemento riguardante momenti e temi specifici della realtà culturale, artigianale e ambientale del territorio. La bella iniziativa prevede anche un importante supporto da parte del comune, ossia la copertura di tutte le tasse comunali riguardanti i locali usati come sede del museo.

La promozione del territorio, dunque, passerà attraverso la celebrazione della tradizione marsicana, della storia dei suoi oggetti e dei suoi mestieri che per anni hanno rappresentato il sostentamento di una comunità con una forte impronta artigianale. Un modo per ricordare non solo quel passato che ancora oggi si può riconoscere tra le strade del paese, ma anche l’arte custodita e tramandata dagli anziani del posto.

Gli interessati potranno visitare l’avviso pubblico sul sito del Comune di Marsico Nuovo e compilare l’apposito modulo.