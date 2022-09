Conte apre a San Severo la due giorni in provincia di Foggia, col vento in poppa dei sondaggi

Il leader dei pentastellati ha iniziato da San Severo le tappe del suo tour in Capitanata, oggi e domani, affrontando i temi principali del suo viaggio elettorale per l'Italia, soffermandosi sull'emergenza criminalità in provincia di Foggia

L'EMERGENZA CRIMINALITA'

Nella lotta alle mafie "il M5S ha agito, ha iniziato a fare un percorso che è linea con i nostri principi. Nel febbraio 2020 abbiamo portato la Dia. Abbiamo sollecitato perché ci fosse la Dia Foggia e dobbiamo continuare a rafforzare i presidi contro la criminalità e potenziare l'organico delle forze armate, delle forze dell'ordine ma anche delle forze investigative e della magistratura. Quindi da questo punto di vista occorrerebbe anche complessivamente ripensare la geografia degli uffici giudiziari perché qualche inefficienza così come si è strutturata si sta evidenziando", ha detto da San Severo Giuseppe Conte, leader del M5S e capolista nel collegio plurinominale di Foggia e Bat a margine di un incontro elettorale in vista del voto del prossimo 25 settembre. "La mafia esiste e volgere lo sguardo dall'altra parte non ha senso", ha risposto a chi gli ha chiesto se Foggia sia o meno una città mafiosa. "La scorsa notte a Manfredonia c'è stata una sparatoria in un luna park con grave rischio per le persone innocenti che erano lì a divertirsi" tra cui "bambini e le famiglie - ha continuato - non possiamo permetterci di volgere lo sguardo dall'altra parte". "Va riconosciuta l'esistenza della criminalità organizzata: ce lo dicono gli investigatori, le statistiche, la realtà. È una criminalità organizzata di stampo mafioso. Anzi stanno arrivando mafie più insidiose e per questo abbiamo candidato Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato che sono due campioni nella lotta contro le mafie - ha sottolineato - La lotta contro le mafie è nel Dna del M5S".

UNICI A DIRE NO AL RIARMO DELL'UCRAINA

"Non è solo un problema di nuovo governo, anche il governo uscente lo abbiamo sollecitato ad assumere un atteggiamento di interesse collettivo, non solo per l'interesse italiano, per l'interesse europeo e l'interesse internazionale". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stele, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sull'atteggiamento da tenere sulla guerra in Ucraina, nel corso di un punto stampa a San Severo (Fg). A giudizio dell'ex presidente del Consiglio "l'interesse collettivo è un negoziato di pace, non è certo la corsa al riarmo che ci hanno prospettato sin da marzo, quando si parlava di mettere sul piatto del nostro bilancio 10-15 miliardi per la corsa al riarmo e noi siamo stati, lo rivendico con orgoglio, l'unica forza politica che ha bloccato questa soluzione. Perché già allora - ha concluso - siamo stati consapevoli che tutte le risorse disponibili dovevano essere destinate ad alleviare le sofferenze di famiglie e imprese".

IL CARO BOLLETTE

"La ricetta anticipata a febbraio e' l'unica possibile: mettersi in Europa ma con coraggio e determinazione per un Energy recovery fund. Immaginate cosa significa a livello europeo muoversi all'unisono con un piano d'acquisto comune, stoccaggi comuni e un tetto calmieratore", ha detto a San Severo il leader del M5S parlando della crisi energetica. "Sul piano interno - ha aggiunto - c'e' stato un ritardo che non abbiamo assolutamente compreso nel piano straordinario di misure. L'unica cosa che si e' riuscita a partorire, dopo tanta insistenza nostra, e' stata questa tassazione sugli extra profitti, ma la norma e' stata scritta male e adesso la stanno riscrivendo. E non ha portato neppure i nove miliardi sperati".

LA LITE COL PD

"Noi non ci siamo pentiti e non abbiamo nulla di cui pentirci" per la rottura dell'alleanza con il Pd, "anche perché il vertice del Pd che ha fatto questa scelta cinica adesso si lamenta e agita lo spauracchio dell destre. Doveva pensarci prima. Noi siamo orgogliosi di poterci proporre alle persone per portare avanti le nostre battaglie", ha spiegato Conte