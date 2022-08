Il nuovo Prefetto di Foggia Valiante fa visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Questa mattina il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello t. SPEF Leonardo Ricci. L’occasione ha permesso di illustrare all’Autorità di Governo l’organizzazione della Guardia di Finanza nel territorio e l’azione di servizio quotidianamente svolta nell’ambito dei principali settori operativi in attuazione dei compiti di polizia economico-finanziaria attribuiti al Corpo. Il Prefetto ha ringraziato tutti i Comandanti dei Reparti della Guardia di Finanza del territorio per l’azione svolta a tutela della legalità ed a contrasto delle infiltrazioni criminali nell’economia. Il Comandante Provinciale ha ringraziato l’Autorità per la visita e per l’attenzione e la vicinanza manifestate.