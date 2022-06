Il ruggito degli otto leoncini di Foggia all'Arena di Milano risuona nel firmamento dell'atletica leggera italiana

Una trasferta epica con otto atleti di cui 6 al primo anno di categoria. Ma a raccogliere il frutto dei quotidiani allenamenti che da anni non conoscono soste, con ogni tempo ed in ogni stagione, sono stati anche: Michele Di Carlo, nel salto con l’asta che, con la misura di 4,35 oltre a conquistare il secondo posto e la medaglia d’argento di vice campione, ha siglato anche il suo primato personale, in una gara durata circa 5 ore sotto il sole e temperature intorno ai 35°. L’atleta allenato da Davide Colella ha iniziato da bambino a frequentare i centri di avviamento allo sport dell’Us Foggia.

Bressanone, Firenze, Roma, ma è a Milano, ai Campionati Italiani Allievi che l’atletica foggiana ha mostrato tutta la qualità dei suoi atleti e dei suoi allenatori. Nella tre giorni all’Arena Civica “Gianni Brera” i giovanissimi campioni dell’US Atletica Leggera e Sna Asta di Foggia hanno brillato nel firmamento dei migliori specialisti Italiani, mostrando di avere tutte le carte in regola per un futuro ancora più brillante. Prima su tutte Martina Lukaskez che, nella terza e ultima giornata dei campionati, si è laureata Campionessa Italiana under 18 nel lancio del disco, vincendo il titolo al primo anno di categoria con la misura di m. 39.86. La Lukaskez, allenata da Ivano Del Grosso già arrivava con i migliori pronostici della vigilia avendo un personale di 41.53.

Una trasferta epica con otto atleti di cui 6 al primo anno di categoria. Ma a raccogliere il frutto dei quotidiani allenamenti che da anni non conoscono soste, con ogni tempo ed in ogni stagione, sono stati anche: Michele Di Carlo, nel salto con l’asta che, con la misura di 4,35 oltre a conquistare il secondo posto e la medaglia d’argento di vice campione, ha siglato anche il suo primato personale, in una gara durata circa 5 ore sotto il sole e temperature intorno ai 35°. L’atleta allenato da Davide Colella ha iniziato da bambino a frequentare i centri di avviamento allo sport dell’Us Foggia. “Facciamo migliaia di chilometri per vederli gareggiare, impegniamo ore e weekend per allenarli, investiamo risorse ed energie – ha commentato Daniele Colella - non so spiegarvi bene cosa si prova ma posso dirvi che ne vale sempre la pena”.

Medagliati anche Alessandro Danza, 5° nei 100 metri. Allenato da Elisa Silvestris, Danza aveva corso in batteria in 10”95, cogliendo il suo nuovo personal best che lo accreditava come terzo miglior tempo nella gara vinta da Eduardo Longobardi (10,47), il nuovo astro nascente della velocità italiana tesserato per le Fiamme Gialle Simoni. Sfortunatissimo, invece, nella gara dei 200 metri, dove Alessandro era giunto terzo al traguardo con il gran tempo di 22”20, è stato squalificato per il ripetuto tocco della linea di corsia. Non meno densi di contenuti i risultati di Adolfo Colasanto 6° nel salto in alto con la misura di m.1.92 e di Vittorio Gentile 8° nel lancio del giavellotto con 53.62. In gara anche Sara Tigre nel salto con l’asta che ha superato un buon 3.05 ed i velocisti Ermanio Fuscellaro e Cristiano Eroina staffettisti della 4x100 con Alessandro Danza e Michele Di Carlo.