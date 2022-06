Dietro la nuova maschera di Diabolik si nasconde il disegnatore di Manfredonia Antonio Muscatiello

La testa del drago è il titolo della nuova avventura del nostro cattivo preferito che stavolta si trova alle prese con un rubino con il quale ha qualche conto in sospeso... Come ben sanno i fan della serie, Diabolik non dimentica mai un colpo fallito e prima o poi torna all'attacco, stavolta avrà un'ultima occasione di impadronirsi del gioiello prima che finisca in un caveau inaccessibile e, come sempre, Ginko è in agguato per arrestarlo.