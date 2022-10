In Molise è il giorno della "Trignolata": la raccolta del prugnolo che uccide il tumore al polmone, al colon e all’utero

«Il Prunus contiene una quantità enorme di antiossidanti, e da qui siamo partiti per le nostre ricerche. Poi attraverso la sperimentazione in vitro abbiamo scoperto la sua capacità di uccidere cellule tumorali del cancro al colon, al polmone e all’utero» racconta Stefania Meschini, ricercatrice dell’Istituto superiore della sanità che ha eseguito i test in vitro sull’efficacia dei frutti blu della pianta. E i risultati sono stati eccellenti: tra il 70 e l’80 per cento delle cellule tumorali sono state uccise ed è stata inibita la loro proliferazione all’interno dell’organismo.