Letta si "rifugia" in Puglia: «Qui vinciamo». Conte? «Non è lui il nemico»

Per il segretario Dem, poi, il nemico da abbattere in Puglia non è Conte, che riscuote consensi sempre più crescenti, ma l'astensionismo e il centrodestra. "Il nemico numero uno da battere è l'astensionismo, il fatto che gli italiani oggi non abbiano intenzione di andare a votare", dice nella tappa foggiana del suo tour pugliese.