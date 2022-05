Mafia, la GdF di Bari sequestra beni per 700milioni di euro a 13 persone della provincia di Foggia

Beni del valore complessivo di 700mila euro, tra quote societarie, immobili, auto e disponibilità finanziarie, sono stati posti sotto sequestro dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari in esecuzione del decreto firmato dal gip del tribunale di Foggia nei confronti di 13 persone

I 13, secondo quanto reso noto dal sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, Marco Gambardella, avrebbero omesso di comunicare operazioni relative al patrimonio non inferiori a 10.329,14 euro, così come invece previsto dalla legge Rognoni-La Torre e dal nuovo Codice delle leggi antimafia, per chi è stato condannato in via definitiva per reati di competenza della Dda, tra cui il traffico di droga. I destinatari del decreto sono residenti a Foggia e nella provincia. Alcuni sono stati condannati o sottoposti alla misura di prevenzione.Nella fase dell'esecuzione, chiamata 'Remove', sono stati impiegati 50 finanzieri del nucleo Pef di Bari, con il supporto del nucleo di Foggia, del gruppo Pronto impiego di Bari e delle compagnie di Manfredonia e Cerignola.