Zeman punge Mourinho: ha portato la Roma in finale di Conference League? "Ma che coppa è? Di basso livello, ci giocano i sottosviluppati"

Mourinho, che in piu' occasioni ha dato vita a botta e dialettici con il boemo, ha detto di non voler rispondere alle critiche del collega, perche' ha vinto 25 titoli in carriera mentre Zeman ha portato a casa solo due campionati di Serie B. "Non sa che ho vinto anche la C2 - comenta Zeman a Rai Radio 1- . Ma il discorso non e' chi ha vinto o cosa ha vinto". Mourinho pero' e' una degli allenatori piu' vincenti di tutti i tempi. "Ma ha vinto in squadre dove anche prima di lui si vinceva - la replica di Zeman -, tranne che a Porto. E quindi penso che cosi' e' piu' facile".