E così, per la diciassettesima volta nei suoi 115 anni di vita, il Lecce tornerà a disputare il massimo campionato. Ci sarà bisogno di cambiare qualcosa, ma c'è tempo per fare le scelte più giuste. Oggi Lecce e l'intero Salento vogliono far festa, addobbando strade e finestre con bandiere giallorosse.