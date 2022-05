Giochetti e frittate, così Emiliano boccia il Pnrr di Draghi

Saltare le Regioni nella gestione dei fondi del Pnrr e concentrare tutta la spesa "sui ministeri che normalmente sono molto piu' indietro", o scaricarla sui Comuni "che non hanno personale e nemmeno l'abitudine a questa spesa"..."La frittata l'hanno fatta", dice Emiliano. Che svela anche il giochetto del Governo di sostituire fondi già stanziato con il Pnrr. "Sulla Napoli-Bari c'era un miliardo e seicento milioni, si sono ripresi questa somma e hanno messo i soldi del Pnrr. Il vero pericolo per il Mezzogiorno non e' che non assegnino il famoso 40%, ma che facciano questo giochetto", mette in guardia Emiliano