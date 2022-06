La disfida di Barletta, con Emiliano pesantemente in campo contro centrodestra e M5S

Cannito ci riprova e lo fa con il sostegno offerto da tutto il centrodestra: sul suo nome, infatti, c'è stata la convergenza di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, più Democrazia Cristiana, più quattro liste civiche. Per il Partito democratico c'è Santa Scommegna che ha incassato anche la fiducia delle liste che si riconducono al governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. A Barletta non c'è stata l'intesa fra Pd e CinqueStelle e per i pentastellati c'è Maria Angela Carone che corre da sola.