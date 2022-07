Dal 15 luglio torna "Lucifero": il caldo infernale che toglie il fiato da Foggia alla Sardegna

"Per il 20 di luglio avremo 40 gradi in Val Padana, Roma, Firenze, Foggia e zone interne della Sicilia e della Sardegna. In particolare la situazione sembrerebbe difficile soprattutto al centro nord, a causa di una lingua di aria calda, caldissima che sta per puntare la Spagna, per poi dirigersi in Francia e in Germania, con valori eccezionali addirittura in Spagna dove si prevedono per la prossima settimana 47, 48 gradi.