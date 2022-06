Ennesima intimidazione a olivicoltore di Foggia, Lovecchio: «Occorre una riflessione sulla sicurezza che manca nei campi e in città»

"A Pietro giunga il mio sostegno e la mia solidarietà. Un uomo che è partito dal basso, senza aiuti, che conosce la parola 'lavoro' e che ogni giorno è presente nella sua azienda o in mezza Europa per insegnare ai suoi colleghi le tecniche del superintensivo in olivicoltura. È d'obbligo un'ulteriore riflessione sulla sicurezza che manca nei campi e in città. Sarebbe importante convocare un incontro col nuovo prefetto della provincia di Foggia", dice il deputato foggiano del M5S Giorgio Lovecchio