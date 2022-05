La polizia scopre la cantina della droga nell'ex Onpi di Foggia

Gli agenti della questura infatti, hanno trovato in una cantina 780 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, bilancini di precisione, una pressa per il confezionamento e materiale idoneo per la coltivazione "indoor" di piante di marijuana. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili del deposito. Nel corso delle attività, sono state controllate più di 200 persone, di cui 43 con precedenti di polizia.