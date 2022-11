Stellantis, Melfi non sorride mentre il Gruppo punta a potenziare lo stabilimento marocchino di Kenitra

Lo stabilimento lucano di recente si è fermato a causa del difficile reperimento di materie prime. Non solo, i sindacati da tempo monitorano una situazione non facile per l'Automotive, Bombardieri (Uil) ha reso nota la disponibilità del premier Meloni ad aprire un tavolo a Palazzo Chigi e l'assessore regionale Galella ha già sollevato lo spettro della gravissima crisi che potrebbe coinvolgere l'area industriale di Melfi tra lavoratori diretti ed indiretti