Commissione inchiesta Covid, sprint di FdI, Lega e Italia Viva: accertare anche l'operato della task force di Speranza

Ma, "la Commissione d'inchiesta del Covid dovrebbe essere guidata da uno di Fratelli d'Italia non da uno nostro - ha replicato però Renzi - Ho tutto l'interesse ad avere la Commissione ma se devo essere onesto intellettualmente è più giusto che la guidi chi era all'opposizione". Vedremo. Meloni e non solo, è convinta che “qualcosa” sia andato storto e che “l’Italia era drammaticamente e colpevolmente impreparata ad affrontare” il virus portando l’Italia ad essere, nonostante le misure restrittive poi messe in atto, il Paese “al primo posto in Europa per numero di decessi ogni 100mila abitanti”. Fdi intende indagare sul mancato aggiornamento del piano pandemico, ma anche sul perché non venne attivato dopo la dichiarazione di emergenza internazionale da parte dell’Oms. E poi la sottovalutazione del rischio, l'errata comunicazione delle istituzioni e l'impreparazione del sistema sanitario. Non solo: c'è quel famoso dossier dell’Oms, redatto da Francesco Zambon (il quale è stato autore di un libro denuncia e che è pronto a fornire nuovi e rilevanti elementi) e fatto ritirare dal sito dell’Organizzazione. Da valutare e ricostruire attentamente anche la natura e l’attività della task force di Speranza, quella terza camera che tutto poteva decidere sulle sorti economiche del Paese e sulle libertà da comprimere, verificare il rispetto delle normative nazionali e internazionali, controllare i rapporti intercorsi tra l’Italia e Oms, spiegare “l’inefficienza nella gestione delle prime settimane". E infine portare alla luce tutte quelle ombre che, sostiene da sempre FdI e il parlamentare Gemmato lo ha più volte confermato al Mattino, hanno “segnato in maniera tragica il destino dell'intera nazione” con un numero di vittime Covid eccessivo in rapporto con la popolazione