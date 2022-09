Speranza dimentica i familiari dei medici morti per Covid: dei ristori dal fondo di 15 milioni non c'è traccia

Sono 375 i medici morti per Covid durante la pandemia, di questi la metà sono medici di famiglia e pediatri di libera scelta le cui famiglie ad oggi ancora non hanno ricevuto nessun ristoro. Eppure il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad oggi impegnato nella campagna elettorale all'ombra del Vesuvio, si era impegnato per un fondo da 15 milioni di euro rassicurando, anche durante un Question time a luglio, che era ferma intenzione del governo procedere in tempi rapidi