DataMediaHub segnala il fattore 'Giuseppi': così il M5s sta raggiungendo il Carroccio

Nel mese di agosto le citazioni del leader del M5S sono state più di 431mila, da parte di oltre 32mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) quasi 3,3 milioni di persone. Meglio di Letta e Meloni. Questo si sta trasmettendo in termini di percezione e di immagine anche a livello di gradimento elettorale. "Per valutare i numeri, infatti, occorre capire le tendenze. In punti percentuali il dato più rilevante è quello della crescita del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, oggi al 12,5 per cento, un risultato insperato qualche settimana fa. "Prima della crisi di governo il M5s oscillava tra il 9 e il 10 per cento, il minimo storico. Poi ha cominciato a recuperare pochi decimali alla volta e negli ultimi 15 giorni ha accelerato, aggregando più consenso" ha spiegato questa mattina il direttore dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi a L'aria che tira estate, su La7. "Se Conte guadagna consensi, qualcuno evidentemente li perde