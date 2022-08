Speranza ce la fa e piazza il fedelissimo. Ira di FdI, Zaffini: «Compagni di scuola a Potenza»

A neanche un mese dal voto, il ministro Speranza, nonostante la sola gestione degli affari correnti riesce a nominare il "fedelissimo" Stefano Lorusso a capo della direzione generale della Programmazione sanitaria. Postazione ambita in un settore strategico all'interno del ministero della Salute perchè è il cuore del Ministero: distribuisce i soldi del Pnrr del piano sanitario nazionale e dei piani di settore. La sua è una carriera lampo, coincisa con l'ascesa di Speranza. Da compagni di scuola all'impegno fianco a fianco al ministero della Salute. Lorusso ha sicuramente le competenze adatte. Laureato in economia e commercio nel 1999, è considerato un esperto di «economia sanitaria». Anche se nei primi anni di carriera - come si legge dal suo curriculum - si è occupato di altro, da operatore di polizia municipale a Potenza a impiegato al Banco di Napoli nella gestione di fidi e fondi d'investimento. L'ufficio era vacante dopo le dimissioni di inizio luglio di Andrea Urbani. Speranza avrebbe potuto dedicarsi alla gestione degli affari correnti e ad una complessa compagna elettorale all'ombra del Vesuvio e aspettare l'esito delle elezioni, lasciando che ad occuparsi della questione fosse il nuovo ministro. Invece, in piena campagna elettorale, ha preferito passare all'azione. Lorusso è considerato molto vicino al segretario di Art-1-Mdp. Il mese da segnare è settembre 2019. Quando Speranza è diventato ministro della Salute e Lorusso ha assunto la carica di direttore generale della Asl di Frosinone. In Ciociaria è rimasto pochi mesi, fino al 31 maggio 2020, quando è arrivata la chiamata di Speranza, che lo ha voluto al suo fianco nella veste di capo della segreteria tecnica del ministro. Un ruolo di massima fiducia. Come spiegò allora lo stesso Lorusso, «la proposta d'incarico mi è giunta direttamente da un ministro della Repubblica che stimo molto e conosco». I due, infatti, sono nati entrambi a Potenza. Lorusso nel 1975, Speranza nel 1979. Nonostante qualche anno di differenza, pare che si siano conosciuti ai tempi del liceo e non troppo casualmente alla fine si sono ritrovati