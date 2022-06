Speranza in trance agonistica: «Viene detto che sono un ministro molto duro, il Covid è una sfida»

Il ministro Speranza, oggetto di perenne contestazione, ad ogni sua visita istituzionale o elettorale, forte di un partito dallo zero virgola e pronto (forse) a rientrare nel Pd, tira dritto e come sempre prova a parlare di scienza. Mesi addietro nel corso della trasmissione mainstream “Un giorno da pecora”, in onda su RaiRadio1, Donato Greco (ex membro della Terza Camera, quel Cts che tutto poteva in un Paese dal Parlamento ormai mortificato) ha confermato uno dopo l’altro i timori di chi ha nutrito sinora scetticismo riguardo alle restrizioni liberticide imposte ai cittadini. «Anche i lockdown più duri non hanno contrastato la diffusione del virus”, spiegava Greco, rimarcando le drammatiche conseguenze economiche e sociali. Dopo «questi 2 anni tremendi, difficilissimi, oggi è sotto gli occhi di tutti che noi siamo ancora dentro questa sfida che è la lotta a Covid-19. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al 25esimo Congresso nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale, in corso a Napoli. «Spesso mi viene detto che sono un ministro molto duro, molto rigoroso, il ministro che è stato sempre molto fermo anche in scelte che non sempre sono state esattamente le più semplici da fare. Ma sono state fatte sempre in piena coscienza, in piena convinzione, in un dialogo costante con la nostra comunità scientifica. E, come dimostrano anche in numeri di questi giorni, noi siam