Vola sopra i 2 euro il prezzo del carburante, il taglio delle accise non basta: allarme speculazione

Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self si è attestato a 2,018 euro/litro da 2,009 euro, secondo il consueto aggiornamento di Quotidiano Energia, oscillando a seconda dei marchi fra un minimo di 2,010 euro ed un massimo di 2,038 euro (per i no logo 2,008 euro). Il prezzo medio del diesel al self si è portato a 1,939 euro/litro da 1,924 euro, variando a seconda delle compagni8e fra 1,938 euro e 1,953 euro (no logo 1,927). Sul servito, la benzina