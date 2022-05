La Spezia, spallata a Speranza. Sansevero: «Da oggi non sospenderò i colleghi non vaccinati»

Sansevero, lo scorso gennaio con una coraggiosa Pec inviata alla FNOMCeO e a tutti gli OMCeO rilevava numerose difformità etiche e deontologiche: «In quanto legali rappresentanti ci viene attribuita una posizione specifica 'qualificata e differenziata', rispetto alla generalità, che ci consente, anzi ci impone, di “concorrere” (e non, semplicemente, “collaborare”) nell’attuazione dei provvedimenti sanitari». E sul super green pass che non ha creato luoghi sicuri e "anticontagio": «L’arte medica, come ben sappiamo, è una "scienza empirica" che basandosi sull’evidenza, utilizza il metodo sperimentale cioè il continuo controllo e rivalutazione critica del fatto che le ipotesi siano coerenti con le osservazioni sul campo. Non sono accettabili situazioni nelle quali l’accesso alle cure sia subordinato al possesso di “attestazioni di qualsivoglia natura” o che tale “mancanza di attestato” sia derogabile solamente per “situazioni indifferibili” (quali, poi? Rischio di morte immediata?)».