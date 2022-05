La Basentana porta via i sogni di Carolina, 21 anni. Maggio nero per le strade lucane

Tragico incidente stradale - l'ennessimo - intorno alle 19 di ieri sulla Strada Statale Basentana al km 81, all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo. Un violento impatto tra una Fiat Punto e una Fiat 500. Carolina Citra (a bordo della 500) ha perso la vita sul colpo. Originaria di Montoro (Avellino), 21 anni e frequentava la scuola della Marina Militare di Taranto. Stava tornando con altri tre colleghi, tutti della Campania, rimasti feriti in maniera non grave. L’altra vittima è un uomo di 86 anni di Potenza alla guida dell’altra auto. L’uomo era stato trasportato in ospedale ma è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite