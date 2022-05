La mascherina a scuola è di sinistra, il green pass a lavoro anche di destra: chi ci mette la faccia?

Si potrebbe citare Gaber o si potrebbe andare sul classico: «Il green pass è uno strumento di libertà, per evitare le chiusure», frase ripetuta a mò di teorema dal ministro Brunetta, dai ministri Giorgetti e Di Maio, Gelmini, Orlando e tutto il governo dei migliori, per non parlare di sindaci e presidenti di giunte regionali. Un esecutivo pluricolorato e omologato su una finta verità, smentita come sempre dai fatti e dai numeri. La carta verde non è stato uno strumento di libertà e non è stata neppure «garanzia di ritrovarsi in luoghi sicuri tra persone non contagiose». Prima candelina per il codice a barre a scacchiera varato il 16 maggio '21 in sede comunitaria, inizialmente, per gli spostamenti transnazionali è diventato in Italia un mezzo vessatorio per scandire vita, libertà, diritti e tempo libero dei cittadini. L'utilizzo che ne stato fatto nel Belpaese non ha eguali nelle altre democrazie occidentali. C’è chi lo ha tenuto stampato in tasca, sul proprio cellulare o persino chi lo ha tatuato sulla pelle. C'è chi ne ha replicato, come dimostrano le numerose indagini, versioni "taroccate". A ottobre '21, con i contagi in aumento e la campagna vaccinale in difficoltà, il green pass è diventato obbligatorio anche sui luoghi di lavoro e a dicembre si è sdoppiato nelle due versioni: ‘base’ (ottenibile con tampone) e ‘super’ o rafforzato (per i vaccinati con dose booster o guariti). Un distinguo che in poche settimane ha sostituito di fatto l’applicazione del vecchio Pass in quasi tutti gli ambiti, tanto che qualcuno ha parlato di “lockdown per i non vaccinati” o in maniera più aggressiva e violenta di «emarginare i non vaccinati dalla società», frasi pericolose, specialmente se pronunciate da esponenti delle istituzioni. Gli intoppi non sono mancati, fin da subito. Una delle questioni più delicate è stata quella dei controlli: il pass poteva essere controllato da pubblici ufficiali, organizzatori di eventi, datori di lavoro, steward, titolari di strutture ricettive e locali. Tra i primi a porre il problema delle verifiche sono stati i ristoratori, chiedendosi se fosse un loro compito chiedere un documento per verificare l’identità associata al pass esibito