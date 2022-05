Sbarchi infiniti a Roccella, il sindaco chiede l’intervento di Lamorgese: «Venga qui»

«Non possiamo stressare la situazione al punto da sollecitare rotture del sistema da cui deriverebbero tensioni anche sociali. A nessuno può essere richiesto un impegno che va oltre, enormemente oltre le proprie umane possibilità», rimarca il sindaco. Nell’ultimo week end sono state 3 le operazioni di soccorso in mare per portare in salvo 243 tra uomini e donne che sono poi giunti al Porto delle Grazie di Roccella. Sono già 17 gli sbarchi registrati nel 2022. Nei primi 4 mesi di quest’anno sono stati 1.300 i migranti soccorsi, contro i 200 dello stesso periodo del 2021, anno nel quale si registrarono circa 5.700 arrivi