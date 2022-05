Liste di attesa infinite e poco personale: sanità al collasso, se ne accorge anche Speranza

Così Roberto Speranza annuncia più finanziamenti, in primis per le borse di specializzazione per i medici e un miliardo di euro alle Regioni per mitigare le liste di attesa. «È un problema che viene da lontano ed è stato ulteriormente complicato dal Covid», dice Speranza in un'intervista a la Repubblica. «Abbiamo già indirizzato un miliardo di euro, in due tranche, alle Regioni per affrontarlo e ci aspettiamo di vedere presto i risultati. La questione attese è legata al numero di medici più che alle attrezzature. Sul personale abbiamo avviato un'operazione mai vista», specifica Speranza. In Italia sino ad ora