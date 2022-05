Il Vaticano conferma: il prossimo 25 settembre Papa Francesco sarà a Matera

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ha confermato che il programma definitivo del Congresso Eucaristico Nazionale sarà presentato al termine della 76a Assemblea Generale dei Vescovi italiani in svolgimento a Roma dal 23 al 27 maggio prossimi durante la quale presenterà la relazione conclusiva sui lavori preparatori. Per l’evento del prossimo autunno sono attesi 1500 delegati, sette per ogni Diocesi; cento di loro hanno già preso parte a Matera, lo scorso mese di marzo, ad una tre giorni di preparazione al Congresso