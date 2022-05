Mascherine tra pubblico e privato: la confusionaria scienza, unica in Ue, di Roberto Speranza

«Nei supermercati non esiste più l’obbligo della mascherina, per il commesso dipende dal protocollo dell’azienda che può aver sottoscritto un documento con le associazioni di categoria o datoriali. Questo può prevedere l’uso della mascherina ma è scelta non più dettata da obbligo normativo», ha spiegato per eliminare ogni dubbio il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Se Speranza incassa - e nessuno poteva avere dubbi - il sostegno delle sigle sindacali più fedeli alle misure restrittive, ad alzare i toni è il prof. Bassetti nel solito walzer di posizioni: «I vaccini possono salvare la vita. Le mascherine? No. Su una cosa siamo i primi in Europa. Sapete quale? Sull’aspetto psichiatrico dell’uso e del non uso delle mascherine. Numeri 1», ha specificato l'infettivologo genovese. Che Roberto Speranza si affidi a decisioni umorali e che navighi a vista è cosa certa, che non abbia più l'ancora di salvezza del Cts è ormai un problema: chi dovrà legittimare la paternità delle sue decisioni? Successe per il coprifuoco e ricordiamo tutti come è finita. «L'ora del coprifuoco è sempre stata una decisione politica, non ci è mai stata sottoposta alcuna istanza in tal senso come avvenne peraltro, quando fu istituito», dichiarava un componente del Cts all'Agi il 21 aprile del 2021, rimbalzando al ministero della Salute la totale paternità della decisione. Il ministro lucano, che si è sempre appellato alla trasparenza delle decisioni, crea cervellotiche regole sull'uso delle mascherine e - come suo stile - discriminazioni. Prima tra vaccinati e non, ora tra pubblico e privato. Nonostante le aperture del ministro Brunetta