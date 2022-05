Speranza a Washington: Fauci lo promuove ma il modello italiano è stato il peggiore in Ue

Un numero così elevato di morti è inspiegabile, anche considerando i valori registrati dagli altri Stati europei. Gli stessi esperti non riescono a giustificare un fenomeno del genere. «Il motivo di tanti morti in Italia resta è un mistero. Una teoria è perché abbiamo una popolazione anziana, ma non basta», ha spiegato alla Stampa nel dicembre del 2020 il professore ordinario di epidemiologia e statistica medica all’Università di Torino, Lorenzo Richiardi. Poi si è fatta strada la strategia del conteggio anomalo e nei decessi Covid c'era un pò di tutto. Anche quando il Covid non era la causa prioritaria del decesso: è il caso di incidenti stradali di soggetti negativizzati ma ancora presenti sulla piattaforma o di anziani con 3 o 4 patologie pregresse, come denunciato dal prof. Bassetti dal San Martino di Genova. I famosi "morti con Covid e morti per Covid". Scendendo nel dettaglio, c’è un altro dato italiano che ha puntato il dito su Conte e Speranza: Luca Ricolfi, docente di Analisi dei dati presso l’Università di Torino, nonché presidente della Fondazione David Hume, ha sottolineato Italia Oggi in una intervista dello scorso anno che: «La favola del modello italiano è la più grandiosa bufala della pandemia», ha aggiunto Ricolfi. Il sociologo dei media della Iulm, Andrea Miconi, non ha mai nascosto il fallimento della gestione italiana della pandemia. I numeri del resto parlano chiaro e su quelli c'è ben poco da fare per le truppe a sostegno del chiusurista Roberto Speranza. Sorvolando sulle dichiarazioni dell'ex membro del Cts "la terza camera", Donato Greco, sulla totale inutilità del lockdown, per non parlare del coprifuoco, ma sulle gravissime conseguenze sociali ed economiche. Secondo Miconi, la primordiale propaganda tossica del #restoacasa, oltre a contenere un aspetto religioso e moralista, conteneva in sé anche lo slogan successivo “c’è troppa gente in giro” che ha scatenato prima la crociata contro la movida estiva e poi quella contro lo shopping di Natale del lontano 2020. Nel mezzo il fallimento dell'operetta autocelebrativa del ministro della Salute "Perchè Guariremo". Poi defenestrato Conte, il nuovo governo a guida Draghi e la riconferma dello stesso ministro lucano "tra i migliori". I parlamentari di FdI capeggiati da Marcello Gemmato hanno più volte denunciato in Aula e fuori il fallimento dei numeri italiani relativi alla pandemia, eccessivi decessi, addirittura, in proporzione al numero di abitanti ben più alti di India e Brasile. Il fallimento del super green pass e compressione delle libertà costituzionali può accompagnare la strategia italiana ma nonostante ciò Speranza è volato negli Usa ad incassare il sostegno di Fauci. Il viaggio del ministro della Salute a Washington, aveva come obiettivo quello di stringere i rapporti in tema di salute con l’amministrazione americana. Da questa partnership, nascerà anche una collaborazione di Anthony Fauci con un hub anti pandemico di Siena