Sanità privata lucana in affanno, per il leghista Cariello la protesta è "giusta" e tuona: "Agire d’urgenza"

“Ritengo che la protesta messa in atto davanti alla Regione Basilicata da parte di alcuni operatori della Sanità privata sia giusta e meritevole di attenzione. Per questo, sin da subito, mi sono adoperato affinché un delegato potesse incontrare sia il presidente della Regione Bardi che l’assessore alla Sanità Fanelli per cercare di trovare una soluzione e risolvere definitivamente la questione”. Queste le parole del capogruppo Lega in Regione Basilicata, Pasquale Cariello all’indomani del Consiglio regionale e dopo un lungo colloquio tra le parti in causa. “Sono contento - precisa Cariello - che sia Bardi che Fanelli abbiano previsto una riunione questo venerdì con i Direttori generali di Asm e Asp". "Poi toccherà coinvolgere gli operatori e rappresentanti della sanità privata - conclude Cariello -. Tutto il Consiglio, in maniera unanime, ha deliberato lo sblocco dei fondi previsti per pagare le prestazioni effettuate per conto del servizio sanitario regionale. Adesso serve agire d’urgenza perché queste strutture sono fondamentali per la salute di tutti i cittadini”.