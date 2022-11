Autogrill, Galella in campo: "Declassare il tratto potentino del raccordo autostradale a strada comunale. Regione disponibile a sostenere le spese"

I lavoratori dell'Autogrill di Potenza e i rappresentanti sindacali sono stati raggiunti poco fa dall'assessore regionale della Basilicata alle attività produttive, Alessandro Galella (Fdi). Durante il colloquio è emerso che il 17 novembre vi sarà una riunione in Prefettura nel corso della quale saranno esaminate le soluzioni proposte per risolvere la vertenza. "Quella più facilmente praticabile - ha spiegato Galella parlando con i giornalisti - riguarda il declassamento del tratto potentino del raccordo autostradale a strada comunale con il successivo abbassamento dei limiti di velocità, che renderebbe a norma gli accessi all'area di servizio. La Regione - ha aggiunto l'assessore - è disponibile a farsi carico delle spese che il Comune sarebbe chiamato a sostenere per la gestione". Dopo l'incontro con l'assessore, i lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno deciso di non bloccare il raccordo, ma, in riferimento alla riunione del 17 novembre, hanno auspicato che "si arrivi a una soluzione rapida e definitiva, che possa garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro".