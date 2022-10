Sanità, l'offerta vaccinale in Basilicata è fra le più innovative in Italia: parola di Fanelli

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta lucana. "L'offerta vaccinale della Regione Basilicata - ha evidenziato l'assessore lucano alla sanità, Francesco Fanelli - è fra le più innovative su tutto il territorio italiano; un'offerta arricchita e migliorata, anche grazie all'adozione del nuovo vaccino ricombinante adiuvato contro l'Herpes Zoster che permette la prevenzione di episodi e complicanze di Herpes Zoster grazie ad una nuova composizione ed è per questo somministrabile ad una più ampia platea di soggetti a rischio. In collaborazione con GlaxoSmithKline S.p.A e con IQVIA Patients Solutions S.p.A, abbiamo aderito al programma di supporto alle strutture sanitarie 'Vaccinazione anti-Herpes Zoster e dell'adulto' con il prioritario intento di contribuire al miglioramento dello stato di salute dei cittadini e dei pazienti, attraverso servizi di supporto al trattamento e all'assistenza sanitaria. È importante - ha concluso l'assessore - sensibilizzare e aderire alla campagna di vaccinazione poiché come ogni azione di prevenzione, rappresenta un atto di amore nei nostri confronti e una scelta di responsabilità sociale".