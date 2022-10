Speranza non molla: "Sarò al fianco del nuovo ministro della Salute chiunque esso sia"

"Non so chi sarà il prossimo ministro della Salute ma, chiunque sia, io sarò al suo fianco nella battaglia per dare ancora più risorse al Servizio sanitario nazionale. L'ho detto da ministro e lo dirò da deputato di opposizione". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la cerimonia inaugurale del 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof, dal titolo 'Pnrr, Missione 6, specialista dove sei?', di scena a Roma fino a giovedì 20 ottobre.