Ultim'ora, sanità lucana: via il Dg del Crob Di Martino, Pulvirenti nominata commissaria

Dopo il recente addio del direttore scientifico Sgambato, che ha deciso di anticipare la scadenza naturale dell'incarico, arriva oggi la notizia del cambio al vertice

Oggi in Giunta regionale è stata approvata la "Presa d’atto della remissione dell’incarico di Direttore Generale dell’IRCSS Centro di Riferimento Oncologico per la Basilicata – CROB di Rionero in Vulture (PZ) e risoluzione del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale". Pertanto l'ormai ex DG Gerardo Di Martino non è più alla guida del CROB. La Dr.ssa Sabrina Pulvirenti è stata nominata commissaria.