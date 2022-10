Basilicata Food Experience: così il pane di Matera conquista Milano

Si è chiusa, nei giorni scorsi, la decima edizione di Milano Golosa, kermesse dedicata alla produzione gastronomica di eccellenza del nostro paese dove è stato grande protagonista il Pane di Matera. Alla Fabbrica Orobia di Milano c’è stata un grande partecipazione di pubblico e interesse degli operatori del settore verso il Pane di Matera rappresentato dal forno a legna di Lucia Perrone con il brand “Pane e Pace”.



Durante Milano Golosa il Pane di Matera è stato l’ingrediente cardine di ben tre show cooking nell’ambito della Basilicata Food Experience: con l’Olio Extravergine d’Oliva, come base di bruschette, e ad accompagnare zuppe di legumi condite con l’oro giallo di Basilicata; con la pasta lucana attraverso la trasformazione in mollica fritta del Pane di Matera assieme al Peperone di Senise Igp, e infine come letto ideale per non accontentarsi e dare sfogo alla golosità, attraverso l’abbinamento di salumi e assaggi di prosciutto di maialino allevato allo stato brado e pezzente della montagna lucana. “È stata un altra occasione importante, afferma Giacinto Mingione – responsabile commerciale di Pane e Pace- per trasmettere storie, sapori, gusto e passione della tradizione materana e per lanciare il messaggio di “Pane e Pace a tutto il mondo” anche a Milano. Un tema molto attuale e sentito dai visitatori che sarà diffuso anche la prossima domenica 16 ottobre in occasione della Giornata mondiale del Pane. Visto il forte interesse verso il Pane di Matera del forno Pane e Pace, non escludiamo che nei prossimi mesi possiamo attivare la distribuzione regolare del prodotto in una nuova formula: il Pane di Matera a Milano in un’ora”. La partecipazione alla fiera è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento agricoltura della Regione Basilicata, settore agromarketing.