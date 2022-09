L'asse della droga Cerignola-Melfi ha fatto firmare l'armistizio ai Cassotta con i Delli Gatti

Quindici persone sono state arrestate (undici sono finite in carcere e quattro ai domiciliari) e altre sette raggiunte da misure cautelari, quali divieti di dimora o obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, in un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza e condotta dai carabinieri del comando provinciale che hanno sgominato un'associazione a delinquere specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti. Le piazze di spaccio sono localizzate nel Vulture Melfese, nel Potentino, mentre i fornitori della droga, marijuana e cocaina, sono stati individuati in provincia di Foggia. I 22 indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di armi automatiche clandestine. Secondo le indagini, il sodalizio era capeggiato da due uomini, Enrico Caputo e l'albanese Ardit Ismaili, disponeva di automezzi impiegati per il trasporto e l'occultamento dello stupefacente e aveva canali di approvvigionamento della droga sulle piazze di spaccio della provincia di Foggia. Inoltre, sempre secondo gli inquirenti, il gruppo utilizzava vari nascondigli per lo stoccaggio, messi a disposizione dei sodali, e poi si avvaleva di una rete di 'pusher', addetti al reperimento dei clienti ed alle vendite al minuto. I proventi venivano subito re-investiti per successivi rifornimenti, anche grazie a un'attenta tenuta della contabilità da parte dei capi. Le investigazioni sono state svolte con intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di osservazione controllo e pedinamento e nel corso delle indagini sono stati eseguiti sequestri di quantitativi di droga effettuati a riscontro di varie vendite al dettaglio. Inoltre sono stati ricostruiti due episodi estorsivi ai danni di tossicodipendenti che non avevano pagato le cessioni di stupefacenti. Infine, la contestazione sulla detenzione di armi riguarda il sequestro di tre kalashnikov. Tra gli indagati ci sono anche esponenti dei clan Cassotta e Di Muro - Delli Gatti, già coinvolti in precedenti blitz contro la criminalità organizzata.