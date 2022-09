Pessolano arringa il Terzo Polo: a sinistra un carrozzone senza riformismo e a destra forti dubbi di come riuscirà a stare insieme

"Non credete a chi vi dice che la politica è solo cinismo e opportunismo. Guardate questa nostra campagna elettorale, così difficile ma allo stesso tempo bellissima. Tra la gente, in ogni angolo della Basilicata, come sempre. Così come chi si candida deve fare, per avere un contatto diretto con le persone, non evitare i loro problemi e cercare soluzioni per tutti e non per se stesso. Non credete a chi vi dice che sono tutti uguali perché non è così. Non credete a chi dice che votare non serve a niente perchè non è affatto così. E non credete a chi vi parla di voto utile, provando a spostarvi magari verso quel carrozzone di sinistra senza più riformismo e per nulla democratico. E non credete a chi vi dice che conviene salire sul carro del vincitore, perché non c'è alcun carro e, soprattutto, il vincitore è colui il quale riesce a governare dopo aver vinto le elezioni. Ed io ho forti dubbi che la destra riuscirà a stare insieme al governo del Paese. Credete invece in voi stessi. Credete in quello che sentite adesso, proprio in questo momento, mentre stiamo insieme in queste giornate di festa. Si! Perché questa è una festa per tutti noi, che festeggiamo il ritorno della buona politica. Quella del buon senso che va oltre gli steccati identitari ed ha un solo pensiero in testa: il bene comune.", così il numero uno di Basilicata in Azione, Donato Pessolano a margine dell'evento elettorale del Terzo Polo che si è tenuto ieri a Potenza.