A Potenza arriva Enrico Letta, appuntamento sabato 17 settembre

"Sabato 17 settembre alle ore 12:30 il nostro segretario nazionale Enrico Letta sarà a Potenza per un incontro pubblico. Un grande orgoglio per la nostra comunità e per il nostro popolo. Il 25 settembre vinceremo queste elezioni con la forza della nostra proposta politica, con la coerenza ed il coraggio che ci contraddistingue", lo scrive su Facebook il segretario regionale del Pd, Raffaele La Regina.