Scuola, gli auguri di Coviello (FdI): "Presidio essenziale nella lotta alle disuguaglianze"

"Con l'inizio del nuovo anno scolastico esprimo i migliori auguri e un grande in bocca al lupo a studentesse e studenti lucani, affinché possano realizzare i propri sogni e soddisfare con sudore e sacrificio le proprie aspirazioni. Nell'ultimo complesso biennio noi genitori abbiamo potuto comprendere i limiti della didattica a distanza, di quella quotidianità e complicità, oltre monitor e tablet, che avviene tra i banchi e che è alla base della socializzazione e del sentirsi parte di una comunità. Su un dato bisogna riflettere: in Basilicata il tasso di abbandono scolastico è pari all'8,7%, sotto la media nazionale e prima regione del Sud. Indice del grande lavoro svolto da famiglie, docenti e dirigenti scolastici, soprattutto durante i mesi più difficili della pandemia quando è stato registrato a livello nazionale un aumento di dispersione. Mi piace sempre ricordare che la scuola è un presidio essenziale nella lotta alle disuguaglianze. Una scuola di qualità con servizi e infrastrutture adeguate per dare opportunità eguali di apprendimento a chi convive con una disabilità. A tal riguardo con il Pnrr sono state destinate importanti risorse per l'edilizia scolastica, per edifici più sicuri, moderni e funzionali per le esigenze di tutti gli studenti". Così in una nota il capogruppo di FdI Basilicata, Tommaso Coviello.