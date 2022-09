Stellantis, per Polese serve un impegno totale: "Non ci si può ricordare solo prima di ogni elezione"

“Bene accordo siglato in Regione per le politiche attive per gli operai della Stellantis di San Nicola di Melfi. Si tratta di un piano di azioni formative proiettate ad aumentare le conoscenze degli addetti utili ai percorsi di rinnovamento produttivo nell’ambito della transizione energetica per circa 50 mila ore”. Lo dichiara il capolista nel proporzionale alla Camera dei deputati per Azione - Iv - Calenda, Mario Polese attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata che aggiunge: “E’ una operazione utile se coordinata con altri strumenti per il sostegno del reddito e garantire la continuità lavorative dei dipendenti della Stellantis di Melfi. Ovviamente oltre a questo serve molto altro per il futuro stabile del più grande stabilimento della Basilicata che al momento garantisce il reddito a quasi 15 mila famiglie”. “Al momento la minaccia per la tenuta futura rimane altissima. Per questo come già fatto con i dirigenti di Italia Viva nazionale continuiamo a credere che ci voglia un massiccio ventaglio di interventi per garantire e non solo operazioni spot da campagna elettorale. Non ci si può ricordare di Stellantis solo per 15 giorni prima di ogni elezione e poi far finta di nulla. Il nostro impegno è semplice: continueremo a impegnarci a favore della Basilicata e dei problemi dei lucani ogni giorno come abbiamo fatto sempre negli ultimi anni”, conclude Mario Polese.