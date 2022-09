Marcello Pittella: «Si ripristini un equilibrio nella sanità lucana, intervenendo sulle tante criticità che stanno danneggiando i cittadini»

«Si ripristini un equilibrio nella sanità lucana, intervenendo sulle tante criticità che stanno danneggiando i cittadini», sbotta Marcello Pittella. Secondo Pittella, «sono ormai troppi i fronti aperti che necessitano di soluzioni immediate e al contempo di una organicità da mettere a sistema con la proposta di un Piano Sanitario regionale». Il candidato di Azione al Senato sostiene che «a oggi, il Crob vive una incertezza direzionale che si riflette sulla erogazione dei servizi, i professionisti scappano dal Madonna delle Grazie di Matera, le strutture private sanitarie di supporto al pubblico non hanno avuto risposte sul fronte dei tetti di spesa, e sono oltre 44mila i cittadini penalizzati. Non da ultima, è forte la protesta per la riduzione delle ore del servizio di assistenza agli anziani afferenti ai piani sociali di zona. Il governo regionale non può procrastinare rispetto ad una situazione di caos che, se non riequilibrata, rischia di esplodere. L’appello è che si intervenga in maniera decisa e responsabile».