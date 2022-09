Elezioni, in Basilicata arriva Antonio Decaro per inaugurare la corsa del centrosinistra

«Dopo diversi incontri nei territori inauguriamo ufficialmente la campagna elettorale, in piazza, sabato 3 settembre 2022 a Matera. Sarà con noi il Presidente nazionale Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro. Con tutti i partiti, le candidate e i candidati della coalizione di Centrosinistra», lo annuncia il segretario regionale di Pd lucano, Raffaele La Regina. «La sua presenza è un segnale forte per i territori, per gli amministratori e le amministratrici. È questa la nostra forza: territori coesi e comunità vincenti, non singole storie e personalismi. Vincono le idee, vince la Basilicata», conclude La Regina.